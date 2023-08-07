Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Петр Сергеевич

Мать: Елена Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.08.1797

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.09.1798

Сын: Денис Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
24.06.1808

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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