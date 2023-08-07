Стефанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Петр Сергеевич
Мать: Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.08.1797
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.09.1798
Сын: Денис Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.06.1808
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно