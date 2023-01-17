Baeckmann (Plato) Ida Sophie
Место рожденияHilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia
Дата рождения20.05.1813
Дата смерти11.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1813
Отец: Plato Karl Ludwig
Мать: Plato Eva Juliane
Hilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia
Крещение
03.06.1813
Hilchensfahr, Riga, Kurland, Latvia, Ussr
Бракосочетание
08.09.1836
Рождение ребёнка
16.06.1838
Сын: Bäckmann Woldemar Ferdinand
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
14.05.1840
Дочь: Selma
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
20.08.1843
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Krimulda kirikumõis
Рождение ребёнка
10.12.1845
Дочь: Marie Ida
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Krimulda, Riga, Latvia
Рождение ребёнка
26.09.1847
Сын: Baeckmann(бекман) Johannes (Иван Карлович)
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
04.10.1850
Сын: Bäckmann Leberecht Theodor
Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht
Salisburg, Livland, Estonia
Смерть
11.01.1883
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище