Baeckmann (Plato) Ida Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baeckmann (Plato) Ida Sophie

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Место рождения

Hilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia

Дата рождения

20.05.1813

Дата смерти

11.01.1883

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1813

Отец: Plato Karl Ludwig

Мать: Plato Eva Juliane

Hilchensfähr, Riga, Kurland, Latvia
Крещение
03.06.1813
Hilchensfahr, Riga, Kurland, Latvia, Ussr
Бракосочетание
08.09.1836

Муж: Baeckmann Karl Leberecht

Рождение ребёнка
16.06.1838

Сын: Bäckmann Woldemar Ferdinand

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
14.05.1840

Дочь: Selma

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
20.08.1843

Сын: Bäckmann Carl Leonhard

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Krimulda kirikumõis
Рождение ребёнка
10.12.1845

Дочь: Marie Ida

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Krimulda, Riga, Latvia
Рождение ребёнка
26.09.1847

Сын: Baeckmann(бекман) Johannes (Иван Карлович)

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Past Cremon, Livland, Estonia, Ussr
Рождение ребёнка
04.10.1850

Сын: Bäckmann Leberecht Theodor

Отец ребёнка: Baeckmann Karl Leberecht

Salisburg, Livland, Estonia
Смерть
11.01.1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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