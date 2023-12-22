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Бабинкова Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1846 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.

Сын: Бабинков Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Бабинков Никифор Михайлович

Красноярка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабенкова Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Бабинков Никифор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинков Никифор Михайлович

Смерть
Между 1846 и 1850
Красноярка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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