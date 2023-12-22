Бабинкова Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1846 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1842 ст.
Сын: Бабинков Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Бабинков Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабенкова Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Бабинков Никифор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1846 и 1850