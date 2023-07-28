(Орлова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орлова) Вера Петровна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Петр

Мать: Анна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Аркадий Алексеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область