(Орлова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Аркадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область