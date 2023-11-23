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Иван Стефанов
Иван Стефанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1808
Дата смерти
1808
Пол
Мужской
Отец
Стефан Григорьев
1765 г.р.
Мать
Феодосия Николаева
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1808
Отец:
Стефан Григорьев
Мать:
Феодосия Николаева
Смерть
1808
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