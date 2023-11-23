Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1808

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1808

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Феодосия Николаева

Смерть
1808
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