Скударев Максим Артемов
Место рождения
Дата рождения10.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1887
Рождение ребёнка
18.11.1911
Сын: Скударев Николай Максимович
Мать ребёнка: Скударева Федосья Антоновна
Рождение ребёнка
?.04.1914
Сын: Скударев Иоанн (Иван) Максимович
Мать ребёнка: Скударева Федосья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно