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Скударев Максим Артемов

Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1887

Отец: Скударев Артемий Алексеевич

Мать: Скударева Агрипина Зотова

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Скударев Николай Максимович

Мать ребёнка: Скударева Федосья Антоновна

Рождение ребёнка
?.04.1914

Сын: Скударев Иоанн (Иван) Максимович

Мать ребёнка: Скударева Федосья Антоновна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скударева Федосья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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