Самосадкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1937
Сын: Самосадкин Александр
Отец ребёнка: Самосадкин Семён
Новая Чекалда, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Самосадкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самосадкин Анатолий
Отец ребёнка: Самосадкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самосадкин Леонид
Отец ребёнка: Самосадкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самосадкин Георгий
Отец ребёнка: Самосадкин Семён
Смерть
Неизвестно