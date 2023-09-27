Самосадкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самосадкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1937

Сын: Самосадкин Александр

Отец ребёнка: Самосадкин Семён

Новая Чекалда, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Самосадкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самосадкин Анатолий

Отец ребёнка: Самосадкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самосадкин Леонид

Отец ребёнка: Самосадкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самосадкин Георгий

Отец ребёнка: Самосадкин Семён

Смерть
Неизвестно
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