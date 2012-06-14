Гусев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Абрамова Елизавета

Мать ребёнка: Гусева Анна

с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
18.08.1913

Сын: Гусева Андрей

Мать ребёнка: Гусева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашенька

Мать ребёнка: Гусева Анна

Смерть
Неизвестно
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