Гусев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: Абрамова Елизавета
Мать ребёнка: Гусева Анна
с. Воскресенское БАССР
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Гусева Андрей
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашенька
Мать ребёнка: Гусева Анна
Смерть
Неизвестно