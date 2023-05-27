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Баранник Виктория Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978

Отец: Баранник Анатолий Антонович

Мать: Баранник Тамара Алексеевна