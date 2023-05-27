Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баранник Виктория Анатольевна
Баранник Виктория Анатольевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1978
Пол
Женский
Отец
Баранник Анатолий Антонович
1947 г.р.
Мать
Баранник Тамара Алексеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978
Отец:
Баранник Анатолий Антонович
Мать:
Баранник Тамара Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь