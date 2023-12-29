(Свешникова) Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Свешникова) Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

27.09.1834

Дата смерти

27.12.1834

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1834

Отец: Свешников Леонтий Леонтьевич

Мать: Свешникова Наталья Петровна

Санкт-Петербург, Российская Империя
Крещение
07.10.1834
Владимирская в Придворных Слободах церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
27.12.1834
Большая Охта
Смерть
27.12.1834
Санкт-Петербург, Российская Империя
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