(Свешникова) Пелагея Леонтьевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения27.09.1834
Дата смерти27.12.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1834
Санкт-Петербург, Российская Империя
Крещение
07.10.1834
Владимирская в Придворных Слободах церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
27.12.1834
Большая Охта
Смерть
27.12.1834
Санкт-Петербург, Российская Империя