Лазарев Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952
Рождение ребёнка
17.12.1976
Дочь: Русакова Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1983
Сын: Лазарев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
27.09.1986
Сын: Лазарев Григгорий Константинович
Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна