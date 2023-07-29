Лазарев Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев Константин Петрович

Лазарев Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952

Отец: Лазарев Пётр Андреевич

Мать: Трофеева Маргарита Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.12.1976

Дочь: Русакова Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1983

Сын: Лазарев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1986

Сын: Лазарев Григгорий Константинович

Мать ребёнка: Дикарева Тамара Николаевна