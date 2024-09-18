Esau (Dueck) Maria 532584
Место рожденияPreussen
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиОколо 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Grandma Online Jul 2016
Рождение ребёнка
20.06.1846
Дочь: Fast (Esau) Maria
Отец ребёнка: Esau Dietrich 62065
Бракосочетание
Около 1848
Муж: Esau Dietrich 62065
Смерть
Около 1868
Grandma Online Jul 2016