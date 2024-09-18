Esau (Dueck) Maria 532584 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Esau (Dueck) Maria 532584

Место рождения

Preussen

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Около 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Grandma Online Jul 2016
Рождение ребёнка
20.06.1846

Дочь: Fast (Esau) Maria

Отец ребёнка: Esau Dietrich 62065

Бракосочетание
Около 1848

Муж: Esau Dietrich 62065

Смерть
Около 1868
Grandma Online Jul 2016

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