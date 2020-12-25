Потехин Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехин Вадим Александрович

Потехин Вадим Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2020

Отец: Потехин Александр Андреевич

Мать: Потехина Сабина Ильхамовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close