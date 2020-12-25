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Потехин Вадим Александрович
Потехин Вадим Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2020
Пол
Мужской
Отец
Потехин Александр Андреевич
1991 г.р.
Мать
Потехина (Смирнова) Сабина Ильхамовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2020
Отец:
Потехин Александр Андреевич
Мать:
Потехина Сабина Ильхамовна
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