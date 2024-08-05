Котик (Барсюкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котик (Барсюкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсюков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котик Исак Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Котик Даниил Исакович

Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1857

Дочь: Борисюк (Котик) Акулина Исаковна

Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Котик Дмитрий Исакович

Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1862

Дочь: (Котик) Матрона Исаковна

Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич

Смерть
Неизвестно

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