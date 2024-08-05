Котик (Барсюкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсюков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1852
Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1857
Дочь: Борисюк (Котик) Акулина Исаковна
Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1861
Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1862
Дочь: (Котик) Матрона Исаковна
Отец ребёнка: Котик Исак Васильевич
Смерть
Неизвестно