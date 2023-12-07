Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

После 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1736 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1766
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