Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиПосле 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Степанида Назаровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1766