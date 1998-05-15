Гилев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ПС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Гилев Владимир Степанович

Мать ребёнка: ольга

д. Старая утка, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
12.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ольга

Рождение ребёнка
12.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ольга

Смерть
15.05.1998
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