Гилев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
15.10.1954
Сын: Гилев Владимир Степанович
Мать ребёнка: ольга
д. Старая утка, Свердловская обл.
Рождение ребёнка
12.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ольга
Рождение ребёнка
12.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ольга
Смерть
15.05.1998