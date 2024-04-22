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Чобану Виорел Михайлович
Чобану Виорел Михайлович
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Древо
Место рождения
Нимереука
, Сорокский район
Дата рождения
30.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Миша
Мать
Мила
Дети
Не указаны
Добавил:
ПХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1975
Отец:
Миша
Мать:
Мила
Нимереука
, Сорокский район
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