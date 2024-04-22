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Чобану Виорел Михайлович

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Место рождения

Нимереука, Сорокский район

Дата рождения

30.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1975

Отец: Миша

Мать: Мила

Нимереука, Сорокский район
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