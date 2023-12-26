Ратанова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

14.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ротанов (ратанов) Степан Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ротанов (ратанов) Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Ротанов (ратанов) Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Ротанов (ратанов, Кутанов) Петр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Ротанов (ратанов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Рождение ребёнка
26.05.1889

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ротанов (ратанов) Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1895

Сын: Артанов (кутанов) Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1897

Сын: Ротанов (ратанов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1899

Сын: Ротанов (ратанов, Кутанов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Ротанов (ратанов) Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротанов (ратанов) Федор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Данилович

Смерть
14.10.1901
Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
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