Ратанова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти14.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ротанов (ратанов) Степан Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов, Кутанов) Петр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Дочь: Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Артанов (кутанов) Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов, Кутанов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Сын: Ротанов (ратанов) Федор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Данилович
Муж: Николай Данилович