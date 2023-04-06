Мухлынин Фомка (Фома) Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Мухлынин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Мухлынин Наум (Наумко) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1662