Мухлынин Фомка (Фома) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлынин Фомка (Фома) Петров

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Место рождения

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Мухлынин Петр

Мать: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Мухлынин Наум (Наумко) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Мухлынин Кормашко Фомин

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1662
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