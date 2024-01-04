Наседкин Долматий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкин Долматий Яковлевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.08.1852 ст.

Сын: Наседкин Долматий Долматиевич

Мать ребёнка: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.02.1854 ст.

Сын: Наседкин Тит Долматиевич

Мать ребёнка: Наседкина Ирина Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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