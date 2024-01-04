Наседкин Долматий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1852 ст.
Сын: Наседкин Долматий Долматиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1854 ст.
Мать ребёнка: Наседкина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наседкина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно