Клековкин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Клековкин Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина Клавдия Дмтриевна
Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осетрова Таисья Дмтриевна
Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Кокуй, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно