Клековкин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Клековкин Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Клавдия Дмтриевна

Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осетрова Таисья Дмтриевна

Мать ребёнка: Клековкина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кокуй, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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