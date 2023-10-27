Степанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеевич

Смерть
После 1787
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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