Степанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Алексеевич
Смерть
После 1787