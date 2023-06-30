Моисеев Егор Григорьевич
Место рождения442434 Novyi Machim, Penza Oblast Russian
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Моисеев Григорий
Мать: не указана
442434 Novyi Machim, Penza Oblast Russian
Рождение ребёнка
17.06.1929
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Новый Мачим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титаева Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Stalingrad