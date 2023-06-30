Моисеев Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Егор Григорьевич

Место рождения

442434 Novyi Machim, Penza Oblast Russian

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Моисеев Григорий

Мать: не указана

442434 Novyi Machim, Penza Oblast Russian
Рождение ребёнка
17.06.1929

Сын: Моисеев Пётр Егорович

Мать ребёнка: Моисеева Мария

Новый Мачим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титаева Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Моисеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Моисеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Моисеева Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Stalingrad