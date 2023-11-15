Думцева Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думцева Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1957

Сын: Думцев Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думцев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думцев Леонид Геннадьевич

Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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