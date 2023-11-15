Думцева Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1957
Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думцев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думцев Леонид Геннадьевич
Отец ребёнка: Думцев Геннадий Григорьевич
Смерть
Неизвестно