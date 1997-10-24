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Соловьёв Павел Александрович
Соловьёв Павел Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1997
Пол
Мужской
Отец
Соловьёв Александр Павлович
Мать
Соловьёва Нина Павловна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1997
Отец:
Соловьёв Александр Павлович
Мать:
Соловьёва Нина Павловна
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