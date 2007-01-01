Гунявин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГунявин ?

Гунявин ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Жамин Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Гунявина ?

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрова Нина

Мать ребёнка: Гунявина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Гунявина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close