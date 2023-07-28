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Коробков Вячеслав
Коробков Вячеслав
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Место рождения
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
Дата рождения
27.07.1960
Пол
Мужской
Отец
Краюхин ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960
Отец:
Краюхин ?
Мать:
?
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
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