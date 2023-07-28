Коробков Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробков Вячеслав

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

27.07.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1960

Отец: Краюхин ?

Мать: ?

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область