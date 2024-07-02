Христина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1855
Рождение ребёнка
25.02.1862
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович
Вознесенка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1868
Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович
Смерть
Неизвестно