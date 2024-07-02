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Христина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1855

Муж: Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1862

Сын: Черкашин Иван Борисович

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович

Вознесенка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1868

Сын: Черкашин Иван Борисович

Отец ребёнка: Черкашин (Черкашенин) Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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