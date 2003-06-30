Атрощенко Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтрощенко Леонид

Атрощенко Леонид

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2003

Отец: Атрощенко Александр

Мать: Наталия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close