Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Атрощенко Леонид
Атрощенко Леонид
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.2003
Пол
Мужской
Отец
Атрощенко Александр
1969 г.р.
Мать
(Пятых) Наталия
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2003
Отец:
Атрощенко Александр
Мать:
Наталия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия