Морозова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Морозов Разумник Симеонович
Отец ребёнка: Морозов Симеон Гавриилович
Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно