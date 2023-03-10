Морозова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Ирина Михайловна

Морозова Ирина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Морозов Разумник Симеонович

Отец ребёнка: Морозов Симеон Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Симеон Гавриилович

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close