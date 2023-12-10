Филатова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Татьяна

Филатова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Филатова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Карпович

Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Филатова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Карпович

Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1816
Летнереченский, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Иван Карпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close