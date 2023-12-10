Филатова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Филатова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Филатова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Карпович
Место жительства
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно