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Рейтаров Андрей Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Рейтаров Тимофей Михайлов

Мать: Рейтарова Марина Михайлова

Рождение ребёнка
17.06.1919

Дочь: Тонконогова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.10.1923

Сын: Рейтаров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Рейтаров Павел Андреевич

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Губанова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Заморокина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Около 1964
Причина смерти: Заворот кишок
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