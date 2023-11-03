Рейтаров Андрей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
17.06.1919
Дочь: Тонконогова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1923
Сын: Рейтаров Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.08.1926
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Губанова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Заморокина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рейтарова Анастасия Яковлевна
Смерть
Около 1964
Причина смерти: Заворот кишок