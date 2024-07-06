Сапарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Бурхан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатымя Кантеева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Курбангали
Мать ребёнка: не указана
Старое Фейзуллово, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шарап
Мать ребёнка: Фатымя Кантеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаметкарим
Мать ребёнка: Фатымя Кантеева
Смерть
1848
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гайша
Мать ребёнка: Фатымя Кантеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Зяида
Мать ребёнка: Фатымя Кантеева