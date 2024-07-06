Сапарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапарь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1816 г.р.
1833 г.р.
1845 г.р.
1850 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Бурхан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатымя Кантеева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Курбангали

Мать ребёнка: не указана

Старое Фейзуллово, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шарап

Мать ребёнка: Фатымя Кантеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаметкарим

Мать ребёнка: Фатымя Кантеева

Смерть
1848
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гайша

Мать ребёнка: Фатымя Кантеева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Зяида

Мать ребёнка: Фатымя Кантеева

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