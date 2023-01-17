(Райкова) Екатерина Стефановна (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Райкова) Екатерина Стефановна (Степановна)

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

27.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1902 г.р.

Мать

До 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918

Отец: Райков Стефан (Степан) Андреевич

Мать: Райкова Дарья Яковлевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАК. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 391. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Николаевского собора г. Мариинска. 1919. Л. 1об.-2.
Крещение
01.01.1919
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - Райков Иван Андреевич, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской крестьянин Шеварухина Мелания Яковлевна, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской крестьянка ГАК. Ф. Д-6... Показать все
Смерть
Неизвестно
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