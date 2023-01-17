(Райкова) Екатерина Стефановна (Степановна)
Место рождения
Дата рождения27.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1918
ГАК. Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 391. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Николаевского собора г. Мариинска. 1919. Л. 1об.-2.
Крещение
01.01.1919
Восприемники - Райков Иван Андреевич, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской крестьянин Шеварухина Мелания Яковлевна, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской крестьянка ГАК. Ф. Д-6... Показать все
Смерть
Неизвестно