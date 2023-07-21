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Круподер Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1975

Отец: Круподер Владимир Александрович

Мать: Круподер Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.2000

Сын: Круподер Станислав Валерьевич

Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
16.11.2005

Сын: Круподер Данил Валерьевич

Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
05.09.2017

Сын: Круподер Артемий Валерьевич

Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круподер Ольга Владимировна