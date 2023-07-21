Круподер Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1975
Рождение ребёнка
16.05.2000
Сын: Круподер Станислав Валерьевич
Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
16.11.2005
Сын: Круподер Данил Валерьевич
Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
05.09.2017
Сын: Круподер Артемий Валерьевич
Мать ребёнка: Круподер Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно