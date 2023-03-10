Freund (Lingen) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Lingen) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1660

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Lanersthausen
Рождение ребёнка
06.09.1683

Сын: Freund Andreas

Отец ребёнка: Freund Johannes

Рождение ребёнка
12.12.1685

Дочь: Freund Anna Martha

Отец ребёнка: Freund Johannes

Steindorf
Рождение ребёнка
17.08.1687

Сын: Freund Johannes

Отец ребёнка: Freund Johannes

Steindorf
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
После 1720
Steindorf
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