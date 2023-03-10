Freund (Lingen) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1660
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Lanersthausen
Рождение ребёнка
06.09.1683
Сын: Freund Andreas
Отец ребёнка: Freund Johannes
Рождение ребёнка
12.12.1685
Дочь: Freund Anna Martha
Отец ребёнка: Freund Johannes
Steindorf
Рождение ребёнка
17.08.1687
Сын: Freund Johannes
Отец ребёнка: Freund Johannes
Steindorf
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
После 1720
Steindorf