Ковырнева (Крахалева) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырнева (Крахалева) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковырнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Петр Александрович

Отец ребёнка: Ковырнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Николай Александрович

Отец ребёнка: Ковырнев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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