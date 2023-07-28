Сычёва Евфимия Николаева
Место рождения
Дата рожденияС 12.?.?
Дата смерти06.11.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.?.?
Отец: Николай
Мать: Марья Яковлева
Бракосочетание
Около 19.01.1876
Указано 21г
Рождение ребёнка
16.12.1877
Сын: Сычёв Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
15.12.1880
Сын: Сычёв Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
04.05.1882
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
08.04.1886
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
11.04.1888
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
19.02.1890
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1892
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Рождение ребёнка
25.08.1895
Сын: Сычёв Иван Сереевич
Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев
Смерть
06.11.1907
Причина смерти: от чахотки (туберкулез)