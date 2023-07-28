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Сычёва Евфимия Николаева

Место рождения

Осипово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 12.?.?

Дата смерти

06.11.1907

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.?.?

Отец: Николай

Мать: Марья Яковлева

Осипово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 19.01.1876

Муж: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Указано 21г
Рождение ребёнка
16.12.1877

Сын: Сычёв Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.12.1880

Сын: Сычёв Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.05.1882

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.04.1886

Сын: Сычёв Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.04.1888

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1890

Сын: Сычёв Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Сычёв Федот Сергеевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.08.1895

Сын: Сычёв Иван Сереевич

Отец ребёнка: Сычёв Сергей Васильев

Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
06.11.1907
Бородино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: от чахотки (туберкулез)