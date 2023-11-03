(Бражникова) Прасковья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бражникова) Прасковья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Бражников Стефан Петров?

Мать: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

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