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(Бражникова) Прасковья Стефанова
(Бражникова) Прасковья Стефанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1786
Пол
Женский
Отец
Бражников Стефан Петров?
Около 1743 г.р.
Мать
Бражникова1, Маловичко2 (Бутакова) Авдотья Гаврилона
Около 1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец:
Бражников Стефан Петров?
Мать:
Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона
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