Ольшанский Нестер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшанский Нестер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ольшанский Марк Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Бузивцы, Свиридовская волость, Лохвицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольшанска Зина Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольшанский Иван Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно