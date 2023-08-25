Бодров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бодров Василий
Мать: Бодрова Евдокия
Работа или профессия
1965
Осташков, Осташковский, Тверская область
Тянульщик кож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодрова Жена Владимира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодрова Жена Владимира
Смерть
Неизвестно