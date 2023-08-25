Бодров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодров Василий

Мать: Бодрова Евдокия

Работа или профессия
1965
Осташков, Осташковский, Тверская область
Тянульщик кож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодрова Жена Владимира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Жена Владимира

Смерть
Неизвестно
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