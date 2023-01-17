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Куликов Игорь Гавриилович

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Место рождения

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.08.1920

Дата смерти

01.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1945

Сын: Куликов Борис Игоревич

Мать ребёнка: Плавинская Эльфрида Викторовна

Рождение ребёнка
04.06.1950

Сын: Куликов Вячеслав Игоревич

Мать ребёнка: Плавинская Эльфрида Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плавинская Эльфрида Викторовна

Смерть
01.06.1994
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