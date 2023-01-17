Куликов Игорь Гавриилович
Место рождения
Дата рождения04.08.1920
Дата смерти01.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1945
Мать ребёнка: Плавинская Эльфрида Викторовна
Рождение ребёнка
04.06.1950
Сын: Куликов Вячеслав Игоревич
Мать ребёнка: Плавинская Эльфрида Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1994