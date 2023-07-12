Смирнова (Сундукова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1944
Дата смерти12.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1944
Отец: Сундуков Иван
Мать: Сундукова Анна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Смирнов Виталий Георгиевич
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1966
Сын: Смирнов Виталий Георгиевич
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Федорович
Смерть
12.07.2023