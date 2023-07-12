Смирнова (Сундукова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Сундукова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1944

Дата смерти

12.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1944

Отец: Сундуков Иван

Мать: Сундукова Анна

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Смирнов Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1966

Сын: Смирнов Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Федорович

Смерть
12.07.2023