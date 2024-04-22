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Кузнецов Семен Ильич

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Кузнецов Илья Иванович

Мать: Кузнецова Александра Михайловна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
незаконнорожденный, от сводной случки (так писали у раскольников в РС)
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Кузнецова Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Никитична

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Кузнецов Павел Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Никитична

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрена Никитична

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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