Кузнецов Семен Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
незаконнорожденный, от сводной случки (так писали у раскольников в РС)
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Кузнецова Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Никитична
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно