Горохов Аким Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горохов Фома Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Ефим Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Семен Акимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно