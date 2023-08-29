Александр Бобылев
Место рожденияРоссия
Дата рождения1955
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Бобылев Сергей
Мать: Мария
Россия
Рождение ребёнка
1975
Сын: Бобылев Сергей
Мать ребёнка: Бобылева Ольга
Рождение ребёнка
22.12.1982
Сын: Ефтаков Анатолий
Мать ребёнка: Бобылева Ольга
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Развод
Неизвестно
Жена: Бобылева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобылева Ольга
Смерть
2006