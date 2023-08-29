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Александр Бобылев

Место рождения

Россия

Дата рождения

1955

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Бобылев Сергей

Мать: Мария

Россия
Рождение ребёнка
1975

Сын: Бобылев Сергей

Мать ребёнка: Бобылева Ольга

Рождение ребёнка
22.12.1982

Сын: Ефтаков Анатолий

Мать ребёнка: Бобылева Ольга

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Развод
Неизвестно

Жена: Бобылева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Ольга

Смерть
2006
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