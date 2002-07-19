Васютин Владимир Владимирович
Место рожденияг. Харьков, Украинская ССР
Дата рождения08.03.1952
Дата смерти19.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1952
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1976 по 1977
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1976
Смерть
19.07.2002
Место жительства
По 2002