Васютин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютин Владимир Владимирович

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Место рождения

г. Харьков, Украинская ССР

Дата рождения

08.03.1952

Дата смерти

19.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1952
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1976 по 1977
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
С 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.07.2002
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2002
Москва, город федерального значения Москва
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