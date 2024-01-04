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Сонин Афанасий Миронович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Сонин Мирон

Мать: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Сонин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.11.1841 ст.

Дочь: Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.14об-15 Запись ж.п. № 20 Восприемники Леньшин и Лапшин
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1847 ст.

Сын: Сонин Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.104об-105 Запись № 18
Рождение ребёнка
30.07.1849 ст.

Сын: Сонин Евдоким Афанасьевич

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.146об-147 Запись м.п. № 9 Восприемники Василий Акинфиевич Сонин (около 29 лет, пр. 1820 г.р.) и Марфа Кондратьевна Сонина (около 38 лет, пр. 1811 г.р., жена Кузьмы Николае... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1852 ст.

Сын: Сонин Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.25об-26 Запись м.п.п/п №11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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