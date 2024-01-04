Сонин Афанасий Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Сонин Мирон
Мать: Сонина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Сонин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1841 ст.
Дочь: Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.14об-15 Запись ж.п. № 20 Восприемники Леньшин и Лапшин
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1847 ст.
Сын: Сонин Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.104об-105 Запись № 18
Рождение ребёнка
30.07.1849 ст.
Сын: Сонин Евдоким Афанасьевич
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.146об-147 Запись м.п. № 9 Восприемники Василий Акинфиевич Сонин (около 29 лет, пр. 1820 г.р.) и Марфа Кондратьевна Сонина (около 38 лет, пр. 1811 г.р., жена Кузьмы Николае... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1852 ст.
Мать ребёнка: Сонина Евдокия Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.25об-26 Запись м.п.п/п №11
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно