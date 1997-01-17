Кирилюк Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.02.1911
Дата смерти17.01.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911
Бракосочетание
19.02.1911
Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Прилуцкая Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Кирилюк Антонина Кирилловна
Рождение ребёнка
10.03.1941
Дочь: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кирилюк Антонина Кирилловна
Смерть
17.01.1997
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область