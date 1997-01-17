Кирилюк Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилюк Дмитрий Фёдорович

Кирилюк Дмитрий Фёдорович

avatar

Место рождения

Налезники, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

11.02.1911

Дата смерти

17.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1911

Отец: Кирилюк Фёдор Васильевич

Мать: Кирилюк Александра Венедиктовна

Налезники, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
19.02.1911

Жена: Кирилюк Антонина Кирилловна

Степанки, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Прилуцкая Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Кирилюк Антонина Кирилловна

Налезники, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.03.1941

Дочь: Прилуцкая Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кирилюк Антонина Кирилловна

Смерть
17.01.1997
Сеньковичи, Жабинковский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close