Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1925

Сын: Рассолов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рассолов Михаил Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Рассолов Михаил Михайлович

Дворянский титул
Неизвестно
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