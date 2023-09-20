Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1925
Сын: Рассолов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Рассолов Михаил Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Рассолов Михаил Михайлович
Дворянский титул
Неизвестно